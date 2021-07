A máquina que nos revela a composição elementar dos Painéis de S. Vicente

A equipa que está a preparar o restauro nos Painéis de S. Vicente vai poder contar com uma nova máquina para aprofundar o seu diagnóstico desta pintura do século XV atribuída a Nuno Gonçalves e hoje à guarda do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). Trata-se de um aparelho de XRF (fluorescência de raios X) que permite analisar de forma não invasiva e, por isso, não destrutiva, os materiais de que esta obra é feita, determinando a sua composição elementar.

Com o novo aparelho de XRF a equipa que estuda esta obra do século XV vai criar um mapa de todos os elementos químicos que a compõem. E com esta informação vai poder chegar a uma cronologia mais detalhada das intervenções que sofreu durante mais de 500 anos.

O PÚBLICO assistiu às primeiras demonstrações do que pode fazer este equipamento que, aos olhos de um leigo, parece comportar-se como uma espécie de scanner altamente sofisticado.

