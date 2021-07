Vieira suspeito de montar esquema para desviar dinheiro do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, terá montado um esquema em que participaram o filho Tiago e o empresário Bruno Geraldes Macedo, todos detidos esta quarta-feira, para desviar dinheiro do clube da Luz. A informação consta dos mandados emitidos no âmbito de um inquérito do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, segundo avançou a RTP e confirmou o PÚBLICO.