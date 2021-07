Sete distritos do continente sob aviso amarelo sexta e sábado devido ao tempo quente

No sábado, alguns locais do interior do Alentejo e Vale do Tejo poderão atingir temperaturas de 40 graus. A partir de domingo, a entrada de ar marítimo vai permitir a descida gradual da temperatura máxima.

Sete distritos de Portugal continental vão estar na sexta-feira e no sábado sob aviso amarelo devido ao calor, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 12h de sexta-feira e as 15h de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA já tinha adiantado que nos próximos dias iriam ser emitidos avisos amarelos de tempo quente em alguns distritos a sul da Serra da Estrela.

Segundo o instituto, a partir de hoje prevê-se a “intensificação de um anticiclone a oeste do território do continente, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, e a formação de um vale desde o norte de África até ao interior da Península Ibérica”.

Massa de ar tropical

O IPMA explica que esta situação sinóptica origina o transporte de uma massa de ar tropical seco, proveniente do interior da Península Ibérica. Por isso, a partir de hoje e até sábado prevê-se uma subida gradual dos valores da temperatura, em especial da máxima.

Os valores da temperatura máxima, que têm estado sucessivamente abaixo da média para a época do ano (excepto no Algarve), vão subir gradualmente para valores acima da média na generalidade do território.

Até 40 graus Celsius

No sábado, os valores da temperatura máxima deverão variar aproximadamente entre 33 e 38 graus Celsius, com excepção da faixa costeira ocidental, onde deverão ser inferiores e variar entre os 24 e 30 graus, e em alguns locais do interior do Alentejo e Vale do Tejo, onde poderão atingir-se valores da ordem dos 40 graus.

De acordo com o IPMA, este episódio será temporário, uma vez que no domingo e na segunda-feira com a entrada de ar marítimo vai ocorrer uma descida gradual da temperatura máxima, a estender-se do litoral para o interior.

“Refira-se ainda que as noites serão frescas na maioria do território, embora em alguns locais do interior Centro e Sul, em particular nas terras altas e no Algarve, se prevejam noites tropicais”, é referido na nota. O IPMA indica ainda que na faixa costeira ocidental o vento irá soprar de noroeste, mais intenso a partir da tarde.