Portugal é o país da União Europeia com mais restrições neste momento

Portugal é neste momento o país da União Europeia com mais restrições em vigor, segundo o índice de restrições da Universidade de Oxford. A nível mundial, é o vigésimo país com o nível de restrições mais elevado entre mais de 100 países

De momento, Portugal é o país da União Europeia com medidas mais severas, de acordo com o índice da Universidade de Oxford (Stringency Index, em inglês), em que 0 é o menos restritivo e 100 o mais restritivo. Portugal registava 74,07 no dia 2 de Julho.

O índice mede o grau das restrições com base em vários indicadores - fecho das escolas, a obrigação de teletrabalho, a proibição de viagens, cancelamento de eventos públicos, restrições de convívios, restrições de deslocação, controlo de viagens internacionais, política de testagem, por exemplo. O valor que resulta desta combinação diz respeito ao nível da sub-região onde há mais restrições caso haja diferenciação, o que tem importância para Portugal, já que as medidas variam consoante o concelho.

Tendo em conta este índice, Portugal atravessa um período similar aos meses de Outubro e Novembro no que diz respeito a restrições e verifica-se que o país só ficou abaixo dos 60 até meados de Março de 2020.

Nos concelhos de risco elevado ou muito elevado, é proibida a circulação na via pública a partir das 23h e até às 5h, o teletrabalho é obrigatório, os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 15h30 à semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados, espectáculos culturais até às 22h30; ginásios sem aulas de grupo; casamentos e baptizados com 25% da lotação; funcionamento de comércio a retalho alimentar até às 21h durante a semana e até às 19h ao fim de semana e feriados, e comércio a retalho não alimentar até às 21h durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados.

A entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana está apenas autorizada a quem apresente o certificado digital Covid ou teste negativo.

A nível europeu, a seguir a Portugal segue-se a Alemanha com um índice de restrição de 67,59. Grande parte dos países da EU tem um nível de restrições que varia entre 40 e 50, excepto a República Checa que tem 37.96 e a Estónia com 32.41. O Reino Unido tem 51.39. A nível mundial, a Venezuela é o país com o índice mais elevado; apresenta 87,96, seguindo-se países como o Bangladesh (86.11), Sri Lanka (85.19), Chile (85.72) e Índia (81.94). Entre os países com menos restrições está a Nova Zelândia (22,2), a Islândia (26,85) e Israel (29,63). Portugal é o vigésimo país com o nível de restrições mais elevado em mais de 100 países.

Esta quinta-feira o governo reúne-se para anunciar novas de combate à pandemia.