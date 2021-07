Entrar ao fim-de-semana em restaurantes dos concelhos de risco só com teste negativo ou certificado covid

O Governo decidiu que a partir desta sexta-feira passa a ser exigido um teste negativo ou o certificado digital para acesso (em todo o território continental) para entrar em restaurantes de concelhos de risco elevado (actualmente 27) e muito elevado (33).

O número de concelhos nas listas de concelhos de risco elevado ou muito elevado voltou a aumentar. Por isso, o Governo decidiu adoptar novas medidas para estes dois grupos.

A medida, que não se aplica a esplanadas, está em vigor entre as 19h e as 22h30, durante todo o fim-de-semana, incluindo sexta-feira. Com a novidade, acaba também a obrigatoriedade de fecho dos restaurantes às 15h30. Para entrar nos restaurantes, são válidos autotestes com resultado negativo – os restaurantes poderão, aliás, vender estes testes.

A nova medida de combate à pandemia também se aplica aos estabelecimentos turísticos e de alojamento local.

Os anúncios foram feitos esta quinta-feira pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após reunião do Conselho de Ministros.

Concelhos em risco muito elevado Existem, actualmente, 33 concelhos em situação de risco muito elevado (eram 19 há uma semana), ou seja, a registar uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes. Albufeira

Alcochete

Almada

Amadora

Arruda dos Vinhos

Avis

Barreiro

Cascais

Faro

Lagos

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Mafra

Mira

Moita

Montijo

Mourão

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Porto

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Sesimbra

Silves

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Vagos

Vila Franca de Xira

“Isto significa um reforço da segurança no acesso a estes estabelecimentos”, explicou a governante. Um dos objectivos desta exigência, explica, é “a normalização do horário de funcionamento dos restaurantes” e “a maximização da segurança, minimizando as restrições”, diz.

Concelhos em risco elevado Há mais um concelho em risco elevado (na semana passada eram 26). Estes concelhos têm uma incidência de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes (ou 240 no caso de concelhos de baixa densidade populacional): Albergaria-a-Velha

Alenquer

Aveiro

Azambuja

Bombarral

Braga

Cartaxo

Constância

Ílhavo

Lagoa

Matosinhos

Óbidos

Palmela

Portimão

Paredes de Coura

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santarém

Setúbal

Sines

Torres Vedras

Trancoso

Trofa

Viana do Alentejo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Viseu

“Temos hoje um novo instrumento para isto e com isto podemos generalizar a sua utilização e é esse o esforço que fazemos a partir desta semana”, acrescentou.

O Governo decidiu também prolongar a limitação de circulação na via pública a partir das 23h.

Pandemia agrava-se

Desde o início de Junho que o número de casos diários tem aumentado – na semana passada, registavam-se mais de 2000 casos por dia. Esta semana, este valor supera os 3000 casos diários: na quarta-feira, foram mais de 3200 infecções, o valor mais alto desde 11 de Fevereiro; esta quinta-feira, o boletim epidemiológico dá conta de mais 3269 casos de infecção (a maior parte em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte) e nove mortes. A maior parte dos novos casos tem sido registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas o número de infecções no Norte está também a aumentar (foram mais de 900 casos no último boletim epidemiológico). Nas restantes zonas do país, o número de casos também tem sido crescente.

O aumento da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias fez até com que a matriz de risco fosse alargada na quarta-feira, que passou a ter mais do que quatro zonas e mais espaço a “vermelho”. O índice de transmissibilidade é agora de 1,20 a nível nacional e a incidência é de 247,3 casos por cada 100 mil habitantes no país. Na semana passada, foram assinalados 26 concelhos em risco de recuar no desconfinamento para o mesmo nível em que se encontra Lisboa. Havia ainda 19 concelhos em risco muito elevado de incidência de covid-19 e 21 municípios em alerta.

O especialista Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tinha dito à TSF que a incidência está a aumentar em vários concelhos do país – e que, a Norte, o aumento tem sido “avassalador” –, concelhos esses que passarão a ter mais medidas restritivas: “Todas as regiões estão a subir a sua incidência e algumas a um ritmo muito elevado, nomeadamente no Algarve e na região Norte. E isto, sendo uma média, quer dizer que quase todos os municípios irão subir, também, as suas taxas locais de incidência.”

Numa altura em que quase 60% da população já tem, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19 – e o agendamento da vacina para maiores de 25 anos ficou disponível na quarta-feira –, os especialistas pedem coerência e acusam o Governo de estar a falhar na comunicação. “Temos de acabar de vez com este folclore sobre se vamos confinar, reconfinar ou desconfinar”, começa por aconselhar Paulo Santos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, para quem, além de carregar a fundo no acelerador da vacinação, o Governo tem de lançar “uma campanha maciça, muito clara, rigorosa e transparente, que dê às pessoas ferramentas para poderem orientar a sua vida”, isto é, para poderem viver “bem com a doença, por via do uso da máscara de protecção, da higienização das mãos e da fuga aos ajuntamentos”.

A variante Delta (detectada inicialmente na Índia) é dominante em Portugal e corresponde a quase 90% dos casos de infecção em Portugal na semana passada. Segundo o relatório da diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2, feito pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), esta variante teve uma frequência relativa de 89,1% na última semana de Junho. As regiões do Norte, Madeira e Açores registaram os aumentos mais significativos da variante ao longo do mês.