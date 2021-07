Aulas começam entre 14 e 17 de Setembro. Ministério lança calendário do novo ano lectivo

O Ministério da Educação lançou esta quinta-feira, no último dia de aulas para muitos alunos, o calendário do próximo ano lectivo. As aulas vão começar entre 14 e 17 de Setembro para os estabelecimentos do pré-escolar, básico e secundário público. Para os anos em que há exames (9.º, 11.º e 12.º) terminam a dia 7 de Junho, para os restantes anos a dia 15, com excepção dos mais novos: pré-escolar e primeiro ciclo acabam apenas a 30 de Junho.

O primeiro período termina a dia 17 de Dezembro e as férias de Natal prolongam-se até 3 de Janeiro, quando começa o segundo período. Este acaba a 5 de Abril, uma terça-feira, e duas semanas depois, também à terça-feira, começa o terceiro período.

Além das férias de Natal e da Páscoa, que mantêm as tradicionais duas semanas, há também uma pausa lectiva de três dias no Carnaval, de 28 de Fevereiro a 2 de Março.

pdf Despacho com calendário do ano lectivo 2021/2022 Descarregar

Confirma-se no despacho divulgado hoje uma das novidades já anunciadas pelo Governo, a inclusão da possibilidade de as escolas organizarem as aulas por semestres, desde que os estabelecimentos escolares pertençam ao mesmo município, como já acontece, por exemplo, em Almada, Odivelas e Amadora.

O despacho tem também o calendário de realização das provas de aferição, das provas finais de ciclo, dos exames finais nacionais, bem como das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário.