Jogos Olímpicos vão decorrer sem público

A decisão surge devido ao aumento de casos do novo coronavírus na capital do Japão.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer “sem público” em todos os locais de prova, devido ao aumento de casos de covid-19 na capital do Japão, anunciou esta quinta-feira a ministra dos Jogos, Tamayo Marukawa.

A decisão foi anunciada horas depois de o Governo ter decretado um novo estado de emergência, pela voz do primeiro-ministro, Yoshihide Suga, até 22 de Agosto.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados em um ano devido à pandemia de covid-19, decorrerão entre 23 de Julho e 8 de Agosto.

Já na semana passada havia indícios de que esta decisão pudesse ser tomada. É “possível que não haja espectadores” nos Jogos Olímpicos, disse Yoshihide Suga, na quinta-feira passada. “Actuaremos com a segurança do povo japonês como nossa principal prioridade”, sublinhou.

Em Junho, a organização de Tóquio 2020 decidiu autorizar a presença do público residente no Japão, mas com uma redução de 50% da capacidade de cada recinto olímpico e com um limite máximo de dez mil pessoas.