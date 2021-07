Alguns emigrantes recuam perante as restrições mas muitos “nem equacionam não vir à terra”

Não existem dados estatísticos que o comprovem, mas daquilo que foi observado no Verão do ano passado, ter casa ou família próxima em Portugal tenderá a sobrepor-se ao efeito desencorajador das restrições impostas pela covid-19. Nalgumas regiões, porém, o impacto da pandemia já se fez sentir no ano passado com menos emigrantes a virem ao país de origem.