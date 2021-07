Covid-19: 60 concelhos em risco elevado ou muito elevado e sujeitos a recolher obrigatório

Aumentaram de 19 para 33 os concelhos de risco muito elevado de incidência de covid-19. A medida de limitação da circulação na via pública, diariamente, entre as 23h e as 5h, aplica-se os concelhos em risco elevado e muito elevado.

Sessenta dos 278 concelhos de Portugal continental (21,58%) estão em risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, ficando sujeitos a medidas mais restritivas, inclusive recolher obrigatório entre as 23h e as 5h, anunciou esta quinta-feira o Governo.

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que a medida de limitação da circulação na via pública, diariamente, entre as 23h e as 5h, mantém-se para os concelhos em risco elevado e muito elevado, que aumentaram no global de 45 para 60.

Sobre a actualização do mapa de risco, Mariana Vieira da Silva informou que aumentaram de 19 para 33 os concelhos de risco muito elevado de incidência de covid-19, juntando-se:

Albufeira

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Lisboa

Loulé

Loures

Mafra

Mira

Moita

Odivelas

Oeiras

Olhão

Seixal

Sesimbra

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Aos outros 15 municípios que agora recuam no plano de desconfinamento, designadamente

Alcochete

Arruda dos Vinhos

Avis

Faro

Lagos

Lourinhã

Montijo

Mourão

Nazaré

Porto

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Silves

Vagos

Vila Franca de Xira.

O concelho de Constância, que se encontrava na semana passada no grupo de 19 em risco muito elevado, passou a estar em risco elevado.

O nível de risco muito elevado é aplicado aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência de covid-19 superior a 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Quanto aos concelhos no nível de risco elevado, passaram a ser 27:

Albergaria-a-Velha

Alenquer

Aveiro

Azambuja

Bombarral

Braga

Cartaxo

Constância

Ílhavo

Lagoa

Matosinhos

Óbidos

Palmela

Portimão

Paredes de Coura

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santarém

Setúbal

Sines

Torres Vedras

Trancoso

Trofa

Viana do Alentejo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Viseu

O nível de risco elevado aplica-se aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Além da limitação de circulação na via pública, diariamente, entre as 23h e as 5h, estes concelhos ficam sujeitos a outras medidas restritivas para controlar a pandemia, mas diferenciadas consoante o nível de risco, nomeadamente nos horários do comércio e restauração.

Ainda que sem impacto nas medidas de desconfinamento, há 34 municípios em situação de alerta, por registarem, pela primeira vez, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).