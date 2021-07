Contabilidade manipulada e falso contrato laboral: inspector tributário revela esquemas no julgamento de Ricardo Salgado

Paulo Silva está a depor no Campus da Justiça, em Lisboa, para explicar como ex-banqueiro se apropriou de 10,6 milhões do GES.

O inspector tributário Paulo Silva, que participou nas investigações da Operação Marquês, expôs esta quinta-feira de manhã em tribunal, no julgamento de Ricardo Salgado, os alegados esquemas a que recorria o ex-banqueiro para desviar dinheiro do Grupo Espírito Santo em proveito próprio.

Ricardo Salgado – que os juízes do Campus da Justiça, em Lisboa, dispensaram de estar presente em tribunal devido à pandemia e aos seus quase 77 anos – responde pela apropriação de 10,6 milhões de euros e por três crimes de abuso de confiança.

Paulo Silva, que está também envolvido na investigação ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, descreveu o circuito do dinheiro entre o chamado saco azul do Grupo Espírito Santo, a sociedade ES Enterprises, e outra sociedade offshore controlada por Ricardo Salgado, nomeadamente a Begolino, sediada no Panamá. “A ES Enterprises tinha um registo contabilístico peculiar” que contrariava todas as normas internacionais, explicou o inspector tributário. Em vez de serem registados como passivos, os avultados empréstimos que recebia de outras firmas eram contabilizados como activos negativos. Quando estas somas rumavam a outras paragens “o saldo final ficava a zero”, resumiu.

Segundo o mesmo especialista, Ricardo Salgado usou parte do dinheiro destas transacções – pelo menos quatro milhões – para comprar acções da EDP durante a reprivatização de 2011, tendo adquirido dois milhões de acções da empresa que mais tarde viria a tornar-se dos chineses Three Gorges.

A sociedade ES Enterprises foi também responsável pelo pagamento a Hélder Bataglia, o luso-angolano sócio da Escom em Angola, de 15 milhões de euros a título de honorários, destinados alegadamente a pagar os serviços que este lhe prestou na obtenção de direitos de exploração de petróleo que viessem a ser objecto de concessão, nomeadamente na região do Soyo, quer na exploração de quaisquer direitos atribuídos através de concessões na República do Congo, bem como na identificação e negociações de negócios imobiliário e ainda na expansão do sector financeiro do GES em África.

Porém, segundo Paulo Silva o contrato de trabalho firmado entre a ES Enterprises e Hélder Bataglia era fictício, servindo apenas para servir de alibi às entradas de dinheiro nas contas bancárias deste último, que por seu turno era depois remetido para a sociedade offshore do então Dono Disto Tudo.

“A ES Enterprises não tinha quaisquer negócios. Hélder Bataglia estava envolvido na exploração de poços de petróleo mas através da Escom”, garantiu o inspector tributário, que mencionou ainda as vultuosas transferências efectuadas da desta empresa para Zeinal Bava e Henrique Granadeiro. Mas o juiz de instrução Ivo Rosa descartou, na fase anterior deste processo, a tese do Ministério Público de que o Dono Disto Tudo havia corrompido estes dois dirigentes da Portugal Telecom.

Ricardo Salgado alega que o dinheiro que lhe chegou às contas bancárias via ES Enterprises era pura e simplesmente um empréstimo pessoal pelo qual até lhe eram cobrados juros, que apenas deixou de pagar quando o BES entrou em colapso e as suas contas foram bloqueadas. E que este não era, de resto, o primeiro empréstimo do género que recebeu desta entidade. Também pretende demonstrar em tribunal que outros dirigentes do GES ordenaram transferências através da ES Enterprises: José Manuel Espírito Santo, José Castella, Ricardo Abecassis, Manuel Fernando Espírito Santo e Mário Mosqueira do Amaral.

O ex-banqueiro propôs à justiça portuguesa devolver o dinheiro de que alegadamente se apropriou em troca de ficar com o cadastro limpo, possibilidade prevista numa disposição do Código Penal. Porém, quer fazê-lo à custa do dinheiro e dos bens arrestados noutros processos que correm contra si: o do colapso do BES e o Monte Branco.