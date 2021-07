Cerca de 2500 professores vão entrar no quadro em Setembro

Mais 2424 docentes contratados vão entrar no quadro a partir de Setembro. Tinham sido abertas 2455 vagas para o efeito. As listas definitivas do chamado concurso externo foram publicadas esta quinta-feira no sítio da Direcção-Geral da Administração escolar (DGAE).

Os concursos externos têm servido quase exclusivamente para assegurar um lugar no quadro a quem se encontra a contrato. Isto tem acontecido desde 2015 para garantir o cumprimento de uma directiva europeia que impede a utilização abusiva de contratos a prazo, através de um mecanismo que é conhecido como “norma-travão”.

Para um professor garantir um lugar na primeira prioridade, e assim entrar no quadro, tem de ter três anos de contratos sucessivos em horários anuais e completos, ou seja, se o docente for sucessivamente contratado para dar 22 horas de aulas semanais durante todo o ano lectivo. Como mostra a média de idades (50 anos) dos que já conseguiram vinculação através da “norma-travão”, para conseguir estas condições um docente já terá habitualmente toda uma vida atrás como contratado, somando nuns anos horários completos e noutros acumulando contratos de apenas poucos meses.

Foram também vinculados 31 docentes através das vagas abertas para o ensino artístico especializado da música e da dança.

Para o concurso externo deste ano, aberto em Março, registaram-se cerca de 60 mil candidaturas professores para 2455 vagas. Já que os professores podem concorrer para dar aulas a mais de uma disciplina, o facto de existirem estas candidaturas não significa que haja o mesmo número de candidatos,

Numa nota enviada à comunicação social, o Ministério da Educação dá conta que “o número de candidaturas aos concursos ascendeu a 72.000”. Para além do concurso externo, foi finalizado também, nesta quinta-feira, o concurso interno destinado a docentes do quadro e que costuma ser aproveitado por estes para se aproximarem do seu local de residência, já que frequentemente estão colocados longe de casa. Neste concurso “movimentaram-se cerca de 12.500 docentes”.

Segue-se agora o chamado concurso de contratação inicial destinado a professores contratados e cujas listas costumam ser publicadas em Agosto.

A cumprirem-se as expectativas do Governo, a partir de 2022/2023 esta complexa máquina concursal deverá ter sofrido profundas alterações. Foi o que a secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, adiantou numa entrevista concedida recentemente ao PÚBLICO.