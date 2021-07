Bruno de Macedo envolvido nas três transferências que desviaram milhões do Benfica

Luís Filipe Vieira é suspeito de ter desviado perto de 2,5 milhões de euros da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica com a colaboração do advogado e intermediário de jogadores Bruno Geraldes de Macedo e do seu filho, Tiago Vieira. Em causa, estão as alienações dos direitos económicos de três jogadores de futebol sul-americanos que não tiveram futuro na Luz, com os montantes gerados a servirem para amortizar dívidas bancárias e para comprar terrenos a empresas do líder “encarnado”.