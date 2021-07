Governo ajusta estratégia e aposta na vacinação e na testagem

A aposta do Governo é agora incentivar as pessoas à vacinação e à testagem contra a covid-19 e também criar condições para os sectores da restauração e da hotelaria recuperarem o seu funcionamento. Esta é a conclusão que se pode tirar da conferência de imprensa dada nesta quinta-feira pela ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, no final da reunião do plenário do Governo.