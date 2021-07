PCP aumenta pressão: “Aquilo que ficou inscrito no OE2021 é para ser executado em 2021”

Entrevista com líder parlamentar do PCP

Os comunistas recusam deixar para o Orçamento de 2022 o que foi negociado para 2021. São avisos deixados pelo líder parlamentar, a pouco tempo de se sentar com o Governo para fazer o balanço das medidas concretizadas. João Oliveira acredita que é possível ter na lei, no início do Outono, as alterações à contratação aprovadas há uma semana.