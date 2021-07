“Tu estás em jogo!”: futebol “convoca” jovens para a vacinação anticovid-19

“Tu estás em jogo: vacina-te!” é o nome da campanha criada e lançada pelo Governo, a task force da vacinação anticovid-19 e a Liga Portugal para “convocar” os jovens aos centros de vacinação: "A táctica é simples: testar e vacinar”. Através do futebol, a campanha de sensibilização pretende dar a conhecer a “necessidade de sensibilizar os mais jovens que a vacinação é uma prioridade no combate à covid-19”.

A vacinação está agora a chegar às camadas mais jovens. Por isso, Governo, a task force e a Liga Portugal uniram-se e criaram uma campanha que irá promover a vacinação por entre os mais novos, que “coincidirá com o início da vacinação dos jogadores dos clubes da 1ª Liga Profissional de Futebol”, lê-se em comunicado.

A vacinação dos jogadores terá início na próxima sexta-feira e vai estender-se ao longo das próximas semanas.

Os organizadores da campanha acreditam que o futebol, “enquanto fenómeno mobilizador da sociedade, pode dar um contributo decisivo na transmissão de mensagens de saúde pública e no envolvimento dos jovens para a adopção dos comportamentos necessários para travar a transmissão do vírus e permitir que se alcance a tão desejada imunidade de grupo”, dizem. “Através de um acordo de agendamento, a task force e a Liga Portugal vão assegurar que o processo decorre em centros de vacinação, garantindo todas as condições de segurança e de logística associadas.”

Ao longo do tempo, vai ser possível acompanhar o processo de vacinação dos jogadores, os seus testemunhos dos mesmos e dos respectivos clubes.

“A campanha foi preparada em estreita articulação entre as entidades referidas, adoptando um estilo dinâmico e linguagem acessível, adequado ao público-alvo e enfatizando o papel decisivo que os jovens assumem na actual fase de controlo da pandemia”, diz a nota.