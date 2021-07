A “beleza da decadência” jaz nas casas abandonadas da América

A primeira casa abandonada que o norte-americano Bryan Sansivero fotografou foi uma mansão colonial do século XVIII, na Pensilvânia, EUA. "Havia um piano lindíssimo e outros artefactos dos anos 1800 completamente intocados, apenas ali pousados a apodrecer", disse o fotógrafo ao P3, em entrevista. "Fiquei fascinado e, desde então, decidi documentar outras propriedades." A sua colecção de fotografias de lugares abandonados é vasta e pode ser conhecida integralmente na sua página de Instagram, @st.severus, que recentemente mereceu a atenção do The New York Times.

"Adoro o mistério de explorar os lugares, desconhecendo o que irei encontrar no interior." São os objectos pessoais que mais o emocionam. "Especialmente os brinquedos de criança ou objectos tipicamente familiares. Quase sempre existem fotografias de família nessas casas, algumas muito antigas, outras mais recentes." É através dos objectos que a propriedade revela a sua história. "Olhando-os conseguimos perceber se a casa foi amada ou se houve alegria no seu interior. Há muitos momentos em que sinto que algo de mau aconteceu; talvez um divórcio ou uma morte que tenha conduzido a casa ao estado de abandono. O que sinto no interior é o que tento comunicar através da minha fotografia."

Um dos lugares mais fascinantes que visitou foi uma mansão abandonada que tinha sido, outrora, um lar de idosos da alta sociedade. "Tinha aproximadamente 50 quartos, estava completamente intocado e invadido pela natureza. Havia um salão com um tecto muito alto e um piano que era espectacular." Esse pode ser visto na imagem número 13 desta fotogaleria. "Cada quarto tinha tinta a descolar. Foi uma descoberta incrível e um dos melhores lugares que fotografei."

Algumas das melhores imagens que o fotógrafo de 36 anos realizou ao longo dos últimos cinco anos foram compiladas no fotolivro American Decay, que está disponível no site do autor. Mas é no Instagram que vai dando a conhecer as suas descobertas com mais frequência.