Descaramento

Não é este o lugar nem é este o momento para averiguar do estado de saúde da democracia portuguesa. Aliás, muitas das maleitas de que enferma são comuns às demais democracias por essa Europa e esse Mundo fora. Porém, convém lembrar algumas generalidades, a fim de colocar em contexto as declarações feitas há dias à televisão pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. É pelo menos a segunda vez que escrevo sobre este exímio manipulador, capaz de quase tudo para defender a sua causa, a causa do poder, a causa da oligarquia endogâmica que preside aos nossos destinos. No dia seguinte, 3 de Julho, o insubstituível Carlos César, presidente do PS, um “yes-man” a toda a prova, foi ao telejornal da noite glosar as declarações feitas pelo ministro na véspera.