Evolução da pandemia

O PÚBLICO de 6 de Julho, apresenta a frase “Não estamos a atingir a linha vermelha: estamos a ultrapassá-la”, Manuel Carmo Gomes (numa reacção ontem aos últimos números da pandemia).

Gostaria que os leitores tivessem a noção de que os elevados números de infecção são irrelevantes e que no meu entender, de médico e professor de Saúde Pública, a evolução da epidemia nacional de covid-19 é muito positiva. O número de mortes pela doença é muito baixo (compare-se com as mortes por pneumonia, por enfarte do miocárdio ou por acidente vascular cerebral, em 2019, respectivamente 90 por semana, 80 por semana e 211 por semana), e o número de internados pouco significativo. E a vacinação progride a um ritmo elevado, pelo que as mortes e os internamentos não irão aumentar. A pandemia em Portugal não exige mais medidas de contenção da vida social.

Uma linha vermelha dever-se-ia traçar sobre uma matriz de risco supostamente criada para medir a evolução de uma epidemia, matriz que não contempla a vacinação, por vacinas que evitam a doença grave e a morte a mais de 95% dos vacinados. Medir infecções e isolar os infectados é progressivamente inútil pois as infecções respiratórias a vírus com uma muito elevada percentagem de infectados assintomáticos são incontroláveis com medidas de confinamento. Como a experiência destes 18 meses de covid-19 demonstra. Unicamente a vacina diminuiu a mortalidade, a marca de qualquer epidemia. Pelo que o esforço de informar os cidadãos que se devem vacinar é o desígnio a prosseguir.

Jorge Torgal, Lisboa

As comissões de inquérito

O discurso populista de que os deputados não estão lá a fazer nada não nos leva a lado nenhum, para além de ser um discurso falso e que tem como pano de fundo a intenção de reduzir o número de deputados, que eu sou contra.

Naturalmente que há deputados que fazem melhor o seu trabalho do que outros, mas isso é como em todas as profissões. Sendo que com um deputado, a qualidade do trabalho dependerá sempre mais da nossa percepção e aproximação ideológica do que em muitas outras profissões.

Um dos trabalhos que os deputados têm, muitas vezes invisível, é o de pertencer às comissões, que podem ser permanentes ou eventuais, como as de inquérito. Toda a sua actividade é escrutinável quer no site da Assembleia da República, quer pelo canal do mesmo órgão, como por aquilo que, destas comissões, passa nas notícias.

Muitos deputados têm feito um excelente trabalho, de vários partidos, nestas comissões. Elas não servem para julgar ninguém, é certo. Mas também acredito que têm sido um óptimo instrumento para a justiça. Não quer dizer que quem a elas seja chamado venha a ser detido, mas convém irem com memória e com factos.

Pedro Perdigão, Lousada

O emaranhado jurídico

Com a crescente complexidade da vida actual, é naturalíssimo que o ordenamento jurídico que nos rege seja cada vez mais denso e complexo, a ponto de se deixar invadir por normas que, às vezes, roçam o contraditório. Por outro lado, a velocidade a que vivemos hoje induz uma urgência maior na produção legislativa, com recurso sistemático a profissionais ainda em formação, mas dispensando-se vezes de mais a ponderação que só o tempo e a experiência podem conferir ao articulado das leis.

A propósito das recentes medidas contra a disseminação do coronavírus, André Lamas Leite, na crónica do PÚBLICO que titulou “Os jovens assessores brincam aos legisladores”, chama a atenção para alguns dos efeitos que esta realidade pode gerar, em especial no que toca à falta da proporcionalidade que se deseja entre os factos a combater e as armas a utilizar. É que não se espera – nem deseja – que “o dócil povo tudo aceitará por estar em causa a saúde e a vida”.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

As filas de espera

​As filas de espera para a inoculação das vacinas anticovid-19 estão na ordem do dia. Noticiários televisivos e primeiras páginas de jornais dão relevo ao atraso. O almirante Gouveia e Melo é interpelado pela demora nos centros de vacinação. Sem demora responde com assertividade. Se a ”bicha” for para entrar num centro comercial em época de saldos ou para assistir a um evento cultural ou desportivo a demora não incomoda nem é tema de conversa. Há quem reclame por tudo e por nada. A paciência é necessária em situações anormais na administração da saúde pública. Se todos usarmos máscaras faciais e cumprirmos as regras, os ponteiros do relógio aceleram para um futuro mais risonho.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim