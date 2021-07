PSDB desmente acusações de Bolsonaro de fraude nas presidenciais brasileiras de 2014

Presidente do Brasil disse que Dilma Rousseff derrotou Aécio Neves devido a fraude eleitoral. O próprio vice do candidato derrotado nega a existência de irregularidades: “A eleição foi limpa, perdemos porque nos faltaram votos”.

O candidato a vice-presidente na campanha de Aécio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), nas eleições presidenciais de 2014 no Brasil, o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira, rebateu as suspeitas levantadas pelo Presidente Jair Bolsonaro e disse que os tucanos, nome pelo qual são conhecidos os membros do PSDB, não foram derrotados por fraude.