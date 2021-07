Porto. Projecto turístico pode pôr em risco negócios históricos da Rua do Loureiro como a Confeitaria Serrana

Um projecto turístico desenhado para a Rua do Loureiro pode pôr em risco a continuidade de alguns negócios locais. Um deles, a Confeitaria Serrana, está no activo desde a década de 1950 e faz parte da lista dos estabelecimentos protegidos pelo programa camarário Porto de Tradição, que visa salvaguardar a sobrevivência, entre outros, de espaços comerciais históricos da cidade. Já é certo que a proprietária da confeitaria vai abandonar a fracção, que está num dos cinco prédios vendidos em 2017 ao sócio-maioritário da Livraria Lello. Outros dois comerciantes, depois de terem sido convidados a sair, continuam a lutar para manter-se no local. Investidor alega não estar em incumprimento com a lei.