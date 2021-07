Há suspeitas de bullying imobiliário na destruição da casa de pessoa idosa na Baixa de Lisboa

Desde Fevereiro de 2019, a lei proíbe e pune o assédio no arrendamento, prevendo multas aos proprietários que comprovadamente incorram nesta prática.

O diploma estabelece que se entende por assédio no arrendamento ou no subarrendamento “qualquer comportamento ilegítimo do senhorio, de quem o represente ou de terceiro interessado na aquisição ou na comercialização do locado, que, com o objectivo de provocar a desocupação do mesmo, perturbe, constranja ou afecte a dignidade do arrendatário, subarrendatário ou das pessoas que com estes residam legitimamente no locado, os sujeite a um ambiente intimidativo, hostil, degradante, perigoso, humilhante, desestabilizador ou ofensivo, ou impeça ou prejudique gravemente o acesso e a fruição do locado”.

Aqui, pode incluir-se, por exemplo, o corte da electricidade ou da água, a degradação dos espaços comuns dos imóveis, com a retirada dos corrimões das escadas ou das caixas de correio, assim como ruído contínuo, para lá dos limites legais.

O que podem então fazer os inquilinos? A lei prevê que este possa intimar o senhorio a "cessar a produção de ruído" que possa "causar prejuízo para a sua saúde e a das pessoas que com ele residam”; a "corrigir deficiências” da casa ou das partes comuns do edifício “que constituam risco grave para a saúde ou segurança de pessoas e bens" e a corrigir outras situações que impeçam “o acesso a serviços essenciais como as ligações à rede de água, electricidade, gás ou esgotos”.

Os inquilinos podem ainda pedir à câmara municipal a realização de uma vistoria ao imóvel, que terá de ser feita no prazo máximo de 20 dias.

Depois de intimado, o senhorio tem 30 dias para corrigir a situação ou então explicar as razões pelas quais se recusa a fazê-lo.

Caso os problemas se mantenham e não haja uma resposta, o senhorio poderá incorrer no pagamento de uma sanção de 20 euros por cada dia a partir do final do prazo dessa resposta. Esse valor ascenderá aos 30 euros, caso se trate de um inquilino com 65 ou mais anos ou grau comprovado de deficiência igual ou superior a 60%.