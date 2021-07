Escovas de dentes usadas vão ser transformadas em pranchas para surf adaptado

Não é fácil visualizar escovas de dentes transformadas em pranchas de surf, mas é o que se propõe a iniciativa Recycle to Surf. Até 16 de Janeiro de 2022, todas as escovas de dentes, de qualquer marca, entregues nas lojas Go Natural, em Lisboa e no Porto, vão ser recicladas para fabricar pranchas de surf para a Associação Portuguesa de Surf Adaptado, numa iniciativa da marca de higiene oral Jordan.

O objectivo da campanha é, não só incentivar a reciclagem das escovas de dentes tradicionais, como também promover a sua substituição por alternativas mais ecológicas. Isto porque a maior parte das opções do mercado é feita em plástico, que acaba em aterros ou — pior — no fundo dos oceanos, onde demoram mais de 400 anos a decompor-se.

Além da mensagem ecológica, o projecto destaca-se pela inclusão. As marcas esperam conseguir reunir, até Janeiro, 15 quilos de plástico, que depois será transformado em pranchas de surf adaptado, produzidas em Portugal. “Não há barreiras físicas que te possam impedir de apanhar uma onda” é o lema da Associação Portuguesa de Surf Adaptado, fundada em 2012 e presidida pelo antigo nadador paralímpico, Nuno Vitorino.

Esperam produzir pelo menos duas pranchas, o que dependerá, claro, da quantidade de escovas que consigam reunir. Se cada escova de dentes pesar 20 gramas, serão necessárias 750 escovas para produzir uma prancha de surf, por exemplo.

Foto As escovas de dentes a entregar podem ser de qualquer marca DR

Durante o período em que decorre a campanha, na compra de um produto da Jordan, nas lojas Go Natural, a marca oferece uma escova de dentes feita a partir de plástico 100% reciclado e cerdas de origem biológica, avança André Palma, gerente da GBSO, responsável pela marca dinamarquesa em Portugal, em comunicado.

A linha ecológica Green Clean já contribuiu para substituir 33.538 quilos de embalagens de plástico por embalagens de cartão reciclado, 6949 quilos de cerdas de nylon por cerdas com base biológica e 89.389 quilos de plástico no cabo das escovas por plástico reciclado, relatam.

Os pontos de recolha das escovas de dentes estão disponíveis até 16 de Janeiro de 2022 nos supermercados Go Natural em Lisboa e no Porto. Até Maio de 2022, as marcas comprometem-se a entregar as pranchas de surf à Associação Portuguesa de Surf Adaptado.