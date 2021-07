O que comia o Nobel Egas Moniz? Os restaurantes de Estarreja revelam-nos tudo

Além de um grande médico, Egas Moniz foi também um apreciador de boa comida. A comprová-lo estão as muitas ementas que foi guardando ao longo da sua vida e que fazem parte do espólio da Casa do Marinheiro, agora transformada em casa-museu, em Avanca. Pedaços de papel nos quais estão listados os pratos dos jantares que foi promovendo - e também aqueles em que participou como convidado - e que deram lugar à criação de ementas específicas inspiradas nos gostos do Nobel da Medicina português. Vão ser apresentadas esta sexta-feira, sábado e domingo, em alguns restaurantes do município de Estarreja, no âmbito da programação (Re)Descobrir Egas Moniz.

À disposição dos comensais estará um menu de degustação no qual são privilegiados diferentes sabores e texturas, numa experiência que iniciará entre aveludados e empadas de aves, seguidos de pratos principais onde o peru, a vitela e o peixe serão marca presente, permitindo uma revisitação dos momentos em que Egas Moniz degustava as suas refeições. Para finalizar, a viagem vai desde os tradicionais doces de colher à fruta acompanhada de Kirsch e canela. Tudo pelo preço de 15 euros por pessoa (não inclui bebida).

Menus desenhados pelo chef Ivo Loureiro – depois de analisar as preferências gastronómicas do Prémio Nobel da Medicina – e devidamente treinados junto dos restaurantes aderentes. “Foi realizada uma acção de capacitação através de um workshop de gastronomia orientado pelo chef Marco Valente e dirigido aos restaurantes locais aderentes”, realça Isabel Pinto, vereadora da Cultura da Câmara de Estarreja.

São sete os espaços de restauração do concelho (ver lista) que irão proporcionar estas ementas especiais. Em cada um deles, haverá um ingrediente especial adicional: diversos actores da Kopinxas (em colaboração do Teatro do Desassossego) farão leituras encenadas de apontamentos literários das obras escritas por Egas Moniz.

Esta proposta gastronómica faz parte de um programa mais vasto e que inclui ainda visitas encenadas à Casa-Museu Egas Moniz, em Avanca. A partir de uma carta anónima, relatando confidências de um tal de ACAFEM (António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz) dizendo-se saudoso dos tempos de infância e enaltecendo Avanca, a sua terra natal, a associação de teatro Sol d’Alma conduz o público ao longo dos espaços da antiga casa de Egas Moniz (as visitas acontecem nos dias 9, 10, 11 e 14). Destaque também para o espectáculo Fado Cruzado - marcado para este sábado, às 21h30, na Casa do Marinheiro - que homenageia a magia do fado e a saudade prolongada vividas em Coimbra e que acompanharam o neurocientista pela sua vida fora.

Ainda que a acção gastronómica (Re)Descobrir Egas Moniz decorra apenas durante o fim-de-semana, existe a perspectiva de alguns restaurantes aderentes manterem o menu dedicado ao Nobel da Medicina na carta.