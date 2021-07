“Aterrou” nos Pirenéus um miradouro (de 32 toneladas) que é um relógio solar

A estação de esqui Ordino Arcalís inaugura no dia 9 de Julho o Miradouro Solar de Tristaina, um “monumento panorâmico” de 25 metros de diâmetro (inclinado a 42,55º) a uma altitude de 2701 metros com vistas sobre os lagos Tristaina e sobre o vale de Ordino, Reserva da Biosfera da UNESCO. Localizado no Pico de Peyreguils, esta obra de engenharia funciona como um relógio de sol.

A obra pretende ser uma homenagem ao Pico de Arcalís, conhecido como “a montanha solar” por um acontecimento extraordinário que ocorre todos os dias 7 de Agosto, pelas 7h37 — o sol é visível durante três minutos através de um buraco que “espreita” numa rocha —, e foi descoberto por Bonaventura Adellach (recentemente falecido, aos 93 anos), durante as expedições nocturnas ao Pico de Arcalís.

A partir deste Verão, a nova atracção turística oferece aos visitantes uma nova e privilegiada perspectiva de todo o conjunto glacial de Tristaina e dos seus três lagos.

O miradouro está localizado no Pico de Peyreguils, a uma altitude de 2701 metros, dentro do espaço da estância de Ordino Arcalís e a poucos metros da fronteira com a França. O acesso é feito principalmente pelos dois teleféricos da estação e o último troço é feito a pé, por um caminho devidamente adaptado e preparado.

O projecto nasceu em 2018 das conversas entre o presidente da Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, e o engenheiro Sergi Riba Porras. “É um trabalho de uma equipa muito grande”, destacou Viladomat durante a apresentação do projecto. Riba sublinha a espectacularidade da obra, não esquecendo o “mínimo impacto no meio ambiente”.

O miradouro, uma estrutura metálica em forma de anel por onde podem transitar os visitantes, tem um diâmetro de 25 metros e um peso total de 32 toneladas. Encontra-se ancorado ao solo em apenas quatro pontos.