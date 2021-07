TAP avança com despedimento colectivo de 124 pessoas

Número de pessoas a despedir é inferior às duas mil inicialmente previstas no plano de reestruturação, devido à adesão voluntária a outras medidas como as rescisões por mútuo acordo ou as pré-reformas.

A TAP vai iniciar o despedimento colectivo de 124 trabalhadores, o que representa uma redução de 94% face ao objectivo inicial de despedir 2000 pessoas previsto no plano de reestruturação da companhia aérea apresentado em Fevereiro.

“No seguimento da execução do plano de reestruturação, na presente data, a TAP deu início a um processo de despedimento colectivo envolvendo estes 124 colaboradores, o qual seguirá o seu procedimento de acordo com um calendário indicativo que se pretende concretizar no último trimestre de este ano”, adianta a empresa num comunicado enviado nesta quinta-feira à Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CMVM).

A TAP adianta ainda que os trabalhadores afectados pelo despedimento incluem 35 pilotos (quando o número inicial apontava para 458), 28 tripulantes de cabine (face aos 747 iniciais), 38 trabalhadores da área da manutenção e engenharia em Portugal (face aos 450 previstos inicialmente) e 23 trabalhadores da sede da TAP (abaixo dos 300 previstos no plano de reestruturação).

Em comunicado enviado posteriormente às redacções, a empresa lembra que este número representa “uma redução muito expressiva (menos 94%) face aos cerca de 2000 colaboradores que se estimava em Fevereiro virem a ser integrados no processo de redimensionamento laboral inscrito e exigido pelo Plano de Restruturação da TAP, em apreciação pela Comissão Europeia”.

“Esta redução no número de trabalhadores identificados para despedimento colectivo é o resultado de um esforço extraordinário que incluiu a celebração de Acordos Temporários de Emergência com todos os Sindicatos, rescisões por mútuo acordo com compensações financeiras acima do legalmente exigido, bem como candidaturas a vagas disponíveis na Portugália, entre outras medidas”, sublinha a companhia aérea.

Durante o processo de despedimento colectivo, e numa fase inicial, a TAP irá oferecer condições similares às oferecidas aos trabalhadores que, na fase de adesão voluntária, escolheram rever a sua decisão de não adesão às medidas, mantendo também a possibilidade de estes trabalhadores se candidatarem às vagas que ainda falta preencher na Portugália.

Ao manter estar condições, a companhia espera que seja possível uma redução ainda maior do número de funcionários no âmbito do processo de despedimento colectivo, sublinha no comunicado à CMVM.