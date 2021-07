Mudança para o interior permite acumular ajudas de custo com mais férias

Os funcionários públicos que se candidatem ao programa de incentivos à fixação no interior do país e que, por alguma razão, recebem ajudas de custo, não recebem o incentivo de 4,77 euros por dia, mas continuam a poder beneficiar dos incentivos não pecuniários previstos no programa e que incluem um acréscimo de dois dias de férias ou a dispensa por cinco dias para se instalarem no concelho de destino.