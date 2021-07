Governo “suporta” manutenção das moratórias para sectores mais afectados

Fundo de Contra Garantia Mútua vai assegurar que vários sectores com fortes quebras de facturação prolonguem a suspensão de pagamento de empréstimos ou outras medidas semelhantes.

O Governo viabilizou esta quinta-feira uma solução que permite aos bancos e às empresas de sectores mais afectados pela pandemia continuar a manter as moratórias de crédito para além de Setembro. A medida passa pela criação de garantias, através do Fundo de Contra Garantia Mútua, a conceder aos referidos empréstimos, de forma a continuarem com os pagamentos de juros e capital suspensos, o que significa, na prática, a continuidade da moratória.

O decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros pode ainda garantir outras soluções financeiras, nomeadamente a reestruturação de créditos, nomeadamente através do alargamento de prazos de amortização, ou refinanciamento de dívidas.

A medida anunciada pelo ministro da Economia abrangerá empresas da fileira do turismo, retalho, transportes e indústria transformadora, que apresentem quebras elevadas de facturação.

Siza Vieira garantiu que o Governo português iniciará conversas com a Comissão Europeia para ajustar as medidas de apoio às regras comunitárias, admitindo, ainda assim, que deverá ser possível apresentar o detalhe das medidas ainda na próxima semana.