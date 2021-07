Governo aprova fundo de capitalização e crédito para empresas mais pequenas

Com três meses de atraso em relação ao que estava previsto no Orçamento do Estado (OE) de 2021, o Governo aprovou hoje uma linha de crédito de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas. O artigo 185 do OE 2021, segundo uma proposta do PAN, prevê uma dotação de 750 milhões de euros e, segundo o ministro da Economia Siza Vieira, “replicará a experiência” de uma linha semelhante que já foi aplicada às empresas do sector do turismo, executada pelo Turismo de Portugal.

Esta linha de empréstimos para micro e pequenas empresas de outros sectores será operacionalizada através do IAPMEI. Prevê um período de carência de 18 meses, especificou o governante, esta tarde, numa conferência após a reunião do Conselho de Ministros em que o diploma foi aprovado.

Nos termos do OE 2021, o reembolso tem um prazo máximo de dez anos e são abrangidas as micro e pequenas empresas em “situação de crise empresarial”, que se comprometam a não reduzir, até ao prazo de um ano após a concessão do crédito, o número de postos de trabalho contabilizados a 1 de Outubro de 2020.

A linha de crédito não abrirá logo com a dotação máxima, apontou o ministro. Os formulários deverão estar disponíveis “no início do próximo mês”, disse Siza Vieira e os montantes a disponibilizar evoluirão “em função da procura”.

O crédito a conceder “depende da dimensão a empresa”, em função do número de trabalhadores que tenham a cargo. O limite estimado de “cerca de 3000 euros de crédito por cada posto de trabalho”. Assim sendo, para as micro-empresas, o tecto é de 25 mil euros e para as pequenas empresas será de 75 mil euros. “O custo será bastante reduzido”, afiança o governante, dizendo que as condições deverão prever uma taxa de juro equivalente ao valor da “Euribor mais 1,5%”. Porém, esta questão “ainda não está fechada”.

Tal como tem sucedido noutras linhas do género, os beneficiários terão de manter a actividade e os postos de trabalho. Os detalhes “serão estabelecidos nos próximos dias, por portaria” que Siza Vieira assinará com o seu homólogo das Finanças. “Nessa altura, [tudo] ficará mais claro.”

A mesma reunião serviu para outra decisão desejada pelo tecido empresarial: foi aprovado o diploma que cria o fundo de capitalização através do qual o Estado poderá ajudar empresas em dificuldades. Trata-se de uma medida prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao abrigo do qual Portugal pediu 1300 milhões de euros, a executar através do novo Banco Português do Fomento, para assegurar a recapitalização.

“Este decreto-lei estabelece o regime – era uma meta – e permitirá, a partir do momento em que houver dinheiro, concretizar esta prioridade”, frisou o ministro.