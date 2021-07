CMVM condena Ricardo Salgado a coima de dois milhões por venda de papel comercial

A CMVM condenou cinco ex-administradores executivos do BES, Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo, Amílcar Morais Pires, Joaquim Goes e Rui Silveira, ao pagamento de coimas com valor total de 3,550 milhões de euros por responsabilidades no processo relativo à colocação do papel comercial da ESI e da Rio Forte (empresas do Grupo Espírito Santo) aos balcões do banco. O outro executivo abrangido no processo aberto pela CMVM, José Maria Ricciardi foi absolvido na íntegra das acusações que pendiam sobre ele.

Para além do ex-presidente Ricardo Salgado, condenado ao pagamento de dois milhões de euros, e dos restantes executivos do BES, José Manuel Espírito Santo (750 mil euros), Amílcar Morais Pires (400 mil euros), Joaquim Goes (300 mil euros) e Rui Silveira (100 mil euros), também foi condenado, ao pagamento de 900 mil euros, Manuel Fernando Espírito Santo, na qualidade de administrador não executivo. No total, as condenações da CMVM, entre cinco executivos e um não executivo, perfazem 4,450 milhões de euros.

Em causa está não só a falsificação de contas, como a prestação de informação errada aos investidores sobre as contas da ESI, e ainda o conflito de interesses de administradores, que em simultâneo exerciam funções nas entidades emitentes, ESI e Rio Forte, e no banco colocador dos títulos, o BES. Todos os ex-executivos estão inibidos ter exercer funções em qualquer sociedade financeira, sejam bancos, fundos de investimento, seguradoras ou outras entidades.

De fora das condenações ficou José Maria Ricciardi, que tinha cargos executivos na administração, e mais dois administradores não executivos, Pedro Amaral e Ricardo Abecassis Espírito Santo.

Corre ainda na CMVM o processo do aumento de capital do BES, de mil milhões de euros, que se realizou em Maio de 2014, onde são visados Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo, Amílcar Morais Pires, Joaquim Goes e Rui Silveira.