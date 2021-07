BCE muda meta da inflação para simplesmente 2%

Entidade liderada por Christine Lagarde passa a mensagem de que se preocupa tanto com a inflação demasiado baixa como com a inflação demasiado alta, deixando claro que nesta fase até pode tolerar uma subida do indicador que seja temporária e moderada.

O Banco Central Europeu decidiu rever o seu objectivo para a inflação para 2%, procurando dar um sinal aos mercados de que se preocupa tanto com uma variação dos preços demasiado alta como demasiado baixa. A autoridade monetária prometeu ainda que o aquecimento global vai passar a ser um factor a considerar nas suas decisões de política.

Nos muito aguardados resultados da reavaliação de estratégia realizada durante os últimos 18 meses, o BCE cumpriu aquilo que eram as expectativas do mercado e decidiu substitui a sua actual meta de inflação, definida como um valor “abaixo mas próximo de 2%”, por uma meta mais simples, de apenas 2%.

A meta de inflação de “abaixo mas próximo de 2%” vinha sendo progressivamente considerada, à medida que o banco central se debatia com a ameaça de deflação, inadequada, pelo facto de dar a impressão que a autoridade monetária europeia se preocupava mais com um desvio para cima da inflação do que com um desvio para baixo. Da forma como estava definida, a meta podia levar a pensar que 2% era um limite máximo para a taxa de inflação tolerada.

Agora, a entidade liderada por Christine Lagarde pretende passar a mensagem aos mercados que o objectivo é totalmente simétrico. Isto é, o BCE vai ficar tão preocupado com uma inflação de 3%, um ponto acima do objectivo, como com uma inflação de 1%, um ponto abaixo, usando as medidas necessárias para corrigir qualquer uma das situações. Fica também implícita a ideia de que desvios temporários para cima de 2% são toleráveis pelo BCE, tais como aqueles que se prevêem possam acontecer durante a segunda metade deste ano.

Na nota publicada esta quinta-feira, o BCE fez questão de deixar esta possibilidade muito clara. “O objectivo é simétrico, o que significa que desvios negativos e positivos na inflação são igualmente indesejáveis. Quando a economia está a operar perto do limite mínimo de taxas de juro, isso exige uma acção persistente e forte da política monetária para evitar que os desvios negativos da meta de inflação se tornem permanentes. Isto pode também implicar que haja um período em que a inflação fica transitoriamente e moderadamente acima do objectivo”, diz o BCE, numa mensagem que serve, no curto prazo, como uma garantia aos investidores de que o banco central não vai reagir à subida da inflação com subidas imediatas de taxas de juro ou com cortes no seu programa de compra de dívida.

Se tradicionalmente os bancos centrais, e o BCE em particular, eram vistos como entidades focadas em não deixar a taxa de inflação subir demais, durante a última década, desde a crise financeira internacional, as ameaças surgiram principalmente do sentido contrário. Na zona euro, o banco central tem revelado grandes dificuldades em evitar que a taxa de inflação fique persistentemente abaixo da meta de inflação, algo que pode conduzir ao risco da economia cair na armadilha da deflação, em que as expectativas de variações negativas dos preços resultam em quebras nos níveis de investimento e consumo.

Em relação à taxa de inflação, o BCE anunciou igualmente que os custos com a habitação deverão passar a fazer parte da fórmula de cálculo do indicador. Esta é, no entanto, uma mudança metodológica que pode durar anos a ser finalizada.

Por fim, também numa decisão já esperada, o BCE anunciou que “reconhece que as alterações climáticas têm profundas implicações para a estabilidade de preços”, lançado um plano de acção “ambicioso” para que as medidas tomadas pelo banco central levem em conta este factor.