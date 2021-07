Sofia Araújo de regresso aos quartos-de-final

A jogadora portuguesa já ultrapassou duas rondas no Valência Open 2021, sétima etapa do circuito mundial de padel. Ana Catarina Nogueira não conseguiu contrariar o favoritismo das “Martas”.

Pela segunda vez esta época, Sofia Araújo garantiu um lugar nos quartos-de-final no World Padel Tour (WPT). No Estrella Damm Valência Open 2021, sétima etapa do circuito mundial de padel, a jogadora portuguesa bateu nesta quinta-feira Raquel Piltcher e Esther Carnicero em apenas dois sets. Ana Catarina Nogueira não conseguiu contrariar o favoritismo das Marta Marreno e Marta Ortega e foi afastada.

A primeira a entrar em campo nesta quinta-feira foi Ana Catarina Nogueira e, como se esperava, a jogadora do Porto não teve um jogo fácil. Com Teresa Navarro ao seu lado, a campeã nacional teve como rival no clube Family Sport Center as “Martas” - Marta Marreno e Marta Ortega -, quintas cabeças-de-série em Valência, e acabou por ser batida em dois sets: 1-6 e 1-6.

Para Sofia Araújo, o torneio valenciano continua a correr bem. Após um triunfo tranquilo na véspera (6-4 e 6-1 contra Lorena Alonso e Isabel Domínguez), a padelista lisboeta e a espanhola Eli Amatriaín eram favoritas nos “oitavos” e não deixaram fugir o triunfo.

Contra Raquel Piltcher e espanhola Esther Carnicero, Araújo e Amatriaín ainda tiveram alguma resistência no primeiro parcial (6-3), mas, em pouco mais de uma hora, fecharam o jogo com um 6-0 no segundo set.

Nos quartos-de-final, que vão ser disputados nesta sexta-feira, haverá um reencontro para Sofia Araújo e Eli Amatriaín. Pela frente, a dupla luso-espanhola vai ter as antigas parceiras: a argentina Virginia Rieira, que jogava com Araújo, e a espanhola Patty Llaguno, que fez durante cerca de uma década uma parceria de sucesso com Amatriaín.