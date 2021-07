PSG anuncia contratação de Sergio Ramos

Central espanhol assinou contrato até 2023, depois de ter fechado um ciclo de 16 anos no Real Madrid.

O Paris Saint-Germain confirmou nesta quinta-feira a contratação do espanhol Sergio Ramos, que estava livre no mercado depois de ter chegado ao fim o contrato que o ligava ao Real Madrid. O defesa central, de 35 anos, assinou um vínculo válido até 2023.

Sergio Ramos, uma das maiores referências do Real Madrid nas últimas décadas, viu ser quebrada uma ligação de 16 anos aos “merengues”, depois de ter ajudado o clube a conquistar quatro Ligas dos Campeões e cinco campeonatos.

Agora, chega a Paris para ajudar o PSG a regressar aos títulos, já que em 2020-21 foi o Lille a surpreender e a terminar a Ligue 1 na primeira posição. Sergio Ramos junta-se, assim, a Hakimi, que há dias foi também confirmado como reforço para a defesa do emblema francês.

“É um dia muito especial para mim. Estou muito contente por estar aqui em Paris e estou ansioso por ver-vos no Parque dos Príncipes”, afirmou o jogador, nas redes sociais do clube, numa mensagem dirigida aos adeptos do PSG.