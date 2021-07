Portugal vence bicampeã europeia de andebol pela segunda vez na história

Portugal e Espanha voltam a encontrar-se a 10 de Julho no úlitmo jogo de preparação antes do Jogos Olímpicos

As palavras de antevisão do encontro do pivot Luís Frade não deixavam antever uma tarefa fácil diante da bicampeã europeia de andebol. “Vai ser um jogo complicado, contra uma selecção muito titulada, com grandes jogadores”, resumiu, em declarações ao site da Federação de Andebol de Portugal. As estatísticas também não eram animadoras: nos 35 confrontos entre as duas selecções, Portugal vencera apenas um. Mas a verdade é que, nesta quinta-feira, em Caminha, a equipa portuguesa venceu mesmo a Espanha pela segunda vez na história (32-31).

A selecção espanhola foi a primeira a colocar-se em vantagem no marcador por intermédio de Ferran Solé logo no primeiro minuto de jogo, perante uma equipa portuguesa que se mostrava precipitada nos instantes iniciais.

A meio deste primeiro tempo foram os guarda-redes a mostrar serviço por diversas vezes, acentuando alguma ineficácia do ponto de vista ofensivo por parte das duas selecções.

Portugal só se colocou em vantagem no marcador aos 16’, com um golo de Diogo Silva, numa altura em que a selecção espanhola apostava uma defesa mais agressiva, ao contrário do que acontecia até então. Até ao último minuto, a selecção portuguesa esteve na frente do marcador, mas foi a Espanha a ir para o intervalo na frente (15-16).

A segunda parte começou diferente, com Portugal a marcar primeiro, por intermédio de Pedro Portela. A equipa portuguesa optou pelo 6x0 e a Espanha aproveitou para ampliar a vantagem.

Aos 42’ eram três os golos de diferença (20-23), a maior em toda a partida, com a selecção espanhola a beneficiar da superioridade numérica. Ainda assim, uma boa reacção por parte da selecção portuguesa acabaria por empatar o encontro aos 45’.

Aos 54’, Frade foi excluído e deixou Portugal com menos um, mas a equipa conseguiu segurar a inferioridade numérica e demonstrar eficácia no ataque (29-27).

Nos três minutos finais da partida, a selecção espanhola viu dois jogadores serem excluídos. A equipa portuguesa segurou a vantagem no marcador, revelando calma no processo ofensivo, com o resultado histórico a fixar-se nos 32-31.

Portugal vence o segundo jogo de preparação para os Jogos Olímpicos Tóqui2020, depois da derrota no primeiro encontro diante do Brasil. A selecção portuguesa volta a encontrar-se com Espanha no dia 10 de Julho, no último jogo antes de viajar para Tóquio, onde fará a sua primeira presença na prova.