José Mourinho já é oficialmente treinador da Roma: “Aqui existe a palavra tempo”

Treinador português regressa a Itália depois de ter estado no comando técnico do Inter de Milão entre 2008 e 2010. O técnico de 58 anos não promete títulos, mas sim trabalho.

José Mourinho foi, esta quinta-feira, apresentado oficialmente como o novo treinador da Roma. Em conferência de imprensa, o técnico português começou por agradecer o apoio que tem recebido por parte dos adeptos e sublinhou a importância da gestão do tempo inerente à cultura do clube.

“Quero agradecer aos adeptos. A minha chegada a Roma foi excepcional. Ainda não fiz nada para merecer isto. Senti-me imediatamente em dívida, porque a recepção foi muito emocionante. Agradeço aos adeptos por isso e também ao clube pela confiança”, disse o sucessor de Paulo Fonseca.

O treinador de 58 anos, que assinou contrato por três temporadas, antecipou a questão sobre o principal motivo para estar na Roma. “Por que razão estou aqui? Porque estamos perto da estátua de Marco Aurélio: ‘nada vem do nada, como nada volta ao nada’. Isso tem um significado que penso ser muito semelhante ao que senti ao falar com o clube, nas pessoas de Dan e Ryan [Friedkin]. (…) A palavra tempo é uma palavra que por vezes não existe no futebol, aqui existe e é absolutamente fundamental”, explicou.

Questionado sobre os títulos, Mourinho foi cauteloso ao referir que “podia prometer isso, seria fácil, mas não é essa a realidade”, e preferiu antes garantir trabalho, para perceber a razão pela qual não se ganha ou por que razão a Roma terminou a última época em sétimo lugar, a 29 pontos do campeão Inter de Milão.

“Não podemos escapar desta realidade, mas queremos perceber porquê. Estamos a falar de tempo, é uma palavra-chave neste projecto, mas se pudermos acelerar este processo, melhor”, acrescentou Moutinho, que já orientou esta quinta-feira o primeiro treino dos romanos.

Segunda aventura em Itália

A primeira contratação de José Mourinho no comando técnico da Roma é um português. Trata-se do observador José Fontes, que nas últimas cinco épocas esteve ao serviço do Leicester como membro do departamento de Análise e Observação.

Depois de ter deixado o comando técnico do Tottenham, em Abril de 2020, clube no qual esteve um ano e meio, Mourinho regressa a um país que já bem conhece. A Roma é, assim, o segundo clube italiano que o treinador representa, depois de ter estado no comando do Inter de Milão ao longo de duas temporadas (de 2008 a 2010), tendo mesmo vencido uma Liga dos Campeões, em 2009-10, pelos “nerazzurri”.

A Roma é o nono clube da carreira de José Mourinho, depois de ter estado no Benfica, União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United.