Dia de fuga no Tour e o recorde de “Cav” vai ter de esperar

A etapa desta quinta-feira tinha dois motivos de interesse: Mark Cavendish poder igualar o recorde de Eddy Merckx e perceber se o vento lateral poderia provocar cortes no pelotão e eventual atraso de alguns dos favoritos ao triunfo no Tour. Na prática, saiu uma mão cheia de nada nesta etapa 12.

Nils Politt (Bora) venceu nesta quinta-feira a etapa 12 da Volta a França. O ciclista alemão, de 27 anos, foi o mais forte do lote de 13 fugitivos e fez um autêntico contra-relógio de cerca de dez quilómetros, vencendo a etapa isolado.

Com adversários fortes no sprint, Politt foi sagaz e percebeu que só venceria a etapa atacando de longe. Fê-lo, ninguém conseguiu acompanhá-lo, venceu pela primeira vez no Tour e o pódio ficou completo com Imanol Erviti (Movistar) e Harry Sweeny (Lotto), que chegaram meio minuto depois.

Entre os favoritos ao triunfo final não houve qualquer percalço e todos terminaram a etapa de forma tranquila. Tadej Pogacar (Emirates) segue líder, com os mesmos 5m18s de vantagem para Rigoberto Urán (EF) e 5m32s para Jonas Vingegaard (Jumbo).

Cavendish terá de esperar

A etapa desta quinta-feira tinha, essencialmente, dois motivos de interesse: perceber se um final ao sprint permitiria a Mark Cavendish igualar o recorde de Eddy Merckx e perceber se – e a que ponto – é que o vento lateral poderia provocar cortes no pelotão e eventual atraso de alguns dos favoritos ao triunfo no Tour.

No papel, seria uma etapa interessante. Na prática, saiu uma mão cheia de nada. O vento não foi suficiente para provocar problemas ao pelotão e a decisão da etapa esteve longe de ser ao sprint – desde cedo ficou claro que a vantagem da numerosa fuga seria confortável.

No grupo de 13 fugitivos estava Julian Alaphilippe (Deceuninck), um perigo em qualquer tipo de terreno, e estava, sobretudo, o “gorilla” André Greipel (Israel).

Apesar de já não ser dos sprinters mais temidos do pelotão, a presença do alemão na fuga obrigou os aventureiros a livrarem-se de Greipel, sob pena de o germânico vencer tranquilamente em velocidade caso o levassem até à meta.

Foi neste sentido que o grupo se partiu a cerca de 30 quilómetros da meta, com a ofensiva de Stefan Kung (FDJ), Imanol Erviti (Movistar), Nils Politt (Bora) e Harry Sweeny (Lotto).

Politt, que pouco venceu na carreira, não quis arriscar levar três adversários para a recta da meta e atacou a dez quilómetros do fim. Fez um autêntico contra-relógio e ergueu os braços isolado.

Sagan desiste

Desta etapa destaque ainda para uma estreia pouco desejada. Peter Sagan desistiu da Volta a França pela primeira vez na carreira, devido a dores limitadoras num joelho. Em nove participações, a única vez que o eslovaco não tinha terminado o Tour foi em 2017, mas, à data, por desqualificação.

A queda de Sagan na etapa 3 tinha limitado o ciclista da Bora, que explicou que uma pancada na etapa 10 o fez regredir na recuperação que vinha a fazer.

“É uma decisão difícil, mas também fácil: se não consigo mexer a perna, não há nada para decidir. É o que é. Estou desiludido, porque depois da minha queda [na terceira etapa] fiz tratamento ao joelho e estava a melhorar de dia para dia, mas há dois dias bati com o joelho no guiador e o joelho reagiu de forma diferente do que eu pensava”, detalhou, citado pela Lusa.

“Claro que não estou feliz por desistir, mas isto é uma corrida e eu não posso correr assim [...] não é agradável deixar a Volta a França, não estou habituado”, assumiu o antigo tricampeão mundial.

Para esta sexta-feira está marcada mais uma etapa maioritariamente plana, entre Nîmes e Carcassonne. Tal como a tirada 12, será um dia para final ao sprint ou para vingar uma fuga. O primeiro cenário será mais uma oportunidade para Mark Cavendish chegar ao recorde de Eddy Merckx, enquanto o segundo dependerá, claro, de quem estiver disposto a aventurar-se.