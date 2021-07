Todd Haynes “vê” a música onírica dos Velvet Underground

No final dos anos 50, os franceses tiveram a Nouvelle Vague e os nova-iorquinos tiveram os cinemas da Rua 42. “Não éramos a contracultura, éramos a cultura”. Jonas Mekas (1922-2019), poeta, artista, fundador da revista Film Culture e do gigantesco repositório que é o Anthology Film Archives, dixit. Era o cinema ao nível das outras artes. E eram as outras artes: a poesia, a instalação, a performance, a música. Uma interacção fluida, líquida: Delmore Schwartz, e a sua poesia do quotidiano, Ginsberg, Bukowski, Hubert Selby Jr., Jack Smith, Andy Warhol, La Monte Young…