Quinta, na TV: os Fevereiros de Maria Bethânia e a estreia de Law & Order: Organized Crime

CINEMA

No Dia dos Meus Anos

TVCine Edition, 22h10

No Dia Dos Meus Anos foi a contribuição de João Botelho para a série Os Quatro Elementos, produzida por Paulo Branco para a RTP e o canal Arte, em que participaram também Joaquim Pinto, João César Monteiro e João Mário Grilo. O episódio de Botelho foi dedicado ao elemento Ar. Construído como um puzzle de cenas de vários elementos de uma família desagregada (da qual o pai está na prisão), evolui pela acumulação de episódios guiados pelo olhar da infância, entre os quais circula uma espécie de harmonia contida. Discretamente jubilatório, contém as marcas maiores de João Botelho, tanto do ponto de vista plástico como narrativo.

Uma História de Violência

Fox Movies, 23h03

Tom Stall (Viggo Mortensen) vive calmamente com a mulher advogada (Maria Bello) e os dois filhos numa pequena e pacata cidade no Indiana. Mas, uma noite, a sua idílica existência é perturbada quando impede um roubo na sua cafetaria e salva os seus clientes e amigos matando os dois criminosos. O acontecimento atrai de imediato todos os meios de comunicação social e Tom é considerado um herói, mas todo este circo mediático deixa-o desconfortável. É, então, que um misterioso e ameaçador estranho chega à cidade. Realizado por David Cronenberg, o thriller dramático baseia-se na novela gráfica homónima de John Wagner e Lince Locke. Foi nomeado para dois Óscares: Melhor Actor Secundário (William Hurt) e Melhor Argumento Adaptado (Josh Olson).

Dead Trigger

Cinemundo, 22h30

Filme de abertura do especial Quintas de Acção do Outro Mundo. Num futuro não muito distante, uma nova estirpe de vírus assolou o planeta. Milhões de pessoas foram transformados em zombies, que se erguem das tumbas em busca de carne humana. Os raros sobreviventes vivem escondidos em locais remotos, em busca de uma solução.Num último esforço, as autoridades resolvem treinar um grupo de elite para encontrar e capturar o “elemento zero”, o primeiro ser humano a ser contagiado. Um filme baseado no videojogo com o mesmo nome. O elenco conta com Isaiah Washington, Autumn Reeser e Dolph Lundgren.

DOCUMENTÁRIO

Fevereiros

RTP2, 22h50

Um documentário realizado por Marcio Debellian que tem como protagonista Maria Bethânia, na ligação entre dois Fevereiros: o do Recôncavo baiano, religioso, e o do carnaval carioca, entre Santo Amaro da Purificação da Bahia e o Rio de Janeiro, com o apogeu da Mangueira.

SÉRIE

Law & Order: Organized Crime

TVCine Action, 22h10

Estreia do spin-off de Law & Order e Law & Order: Special Victims Unit, que marca o regresso de Christopher Meloni, como Elliot Stabler. Mais de 10 anos depois, Stabler regressa à Polícia de Nova Iorque para combater o crime organizado, depois de uma perda pessoal que o deixou completamente devastado. O nosso protagonista terá que se adaptar a um novo sistema de justiça criminal enquanto lida com o seu trauma. O elenco conta com Dylan McDermott (Causa Justa), Danielle Moné Truitt (Rebel) e Tamara Taylor (Agents of S.H.I.E.L.D), tendo também a participação de Mariska Hargitay, a dectetive Olivia Benson de Law & Order: Special Victims Unit.

MÚSICA

Play - Prémios da Música Portuguesa

RTP1, 21h01

A terceira edição dos Play - Prémios da Música Portuguesa é transmitida do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O evento tem como objectivo premiar o melhor da música nacional.

INFANTIL

O Segredo das Bolachas (V.P.)

TVCine Top, 18h25

Esta comédia de animação 3D é inspirada em bolachas em forma de animais. A história gira à volta de uma família que tem de usar uma embalagem dessas bolachas para impedir que o tio malévolo tome conta de um circo antigo caído em desgraça. Estreado em festivais de animação em 2017, este filme, que começou a ser feito em 2015, só em 2020 chega aos Estados Unidos e à Europa. É co-realizado por Tony Bancroft, animador com vasta carreira e co-realizador de Mulan, e Scott Christian Sava, que trabalhou nos Power Rangers americanos e também é co-autor do guião.