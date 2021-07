Música barroca, piano e jazz em diálogo na Póvoa de Varzim

Depois do mote dado esta quinta-feira na tradicional conferência de Rui Vieira Nery, este ano dedicada ao tema A música erudita e o jazz: Um século de amores clandestinos, o programa de concertos da 43.ª edição do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim (FIMPV) abre esta sexta-feira logo com um dos momentos fortes do cartaz — o diálogo de pianos e de diferentes géneros musicais, com Maria João Pires e Júlio Resende (Cine-Teatro Garrett, às 21h). Fica assim estabelecido o espírito que preside à terceira edição do festival sob a direcção do também pianista Raúl da Costa – um filho da Póvoa, onde nasceu em 1993.