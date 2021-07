Doce: Quatro mulheres estrada fora a transformar Portugal em canção

Vemo-las na carrinha. As Doce em digressão, o logótipo da banda pintado na chapa. Quatro mulheres, Teresa Miguel, Fátima Padinha, Helena Coelho e Laura Diogo. A mais nova, Helena Coelho, tem 18 anos, a mais velha, Teresa Miguel, 26. Entre elas, Fátima Padinha, 23 anos e Laura Diogo, 21. Na carrinha, quatro mulheres, as estrelas, as “patroas”, e os dois homens que as acompanham em digressão, cumprindo a função de roadie, técnico de som, motorista, o que fosse necessário para que a banda, uma das mais populares do país, chegasse às vilas, cidades e aldeias que, de norte a sul, requisitavam a sua presença.