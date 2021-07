Aqui estamos nós, humanos de 2021: a fúria emerge diariamente nos nossos feeds de alegada sociabilidade digital, nos títulos dos jornais e nos rodapés das televisões, mas é mar encrespado pela brisa, carneirinhos sem ondas. Nos bastidores dessa agitação, múltiplas crises – do capitalismo, das democracias, do clima – continuam a fermentar, como se nada pudéssemos fazer para as resolver.