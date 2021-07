Portugal pode ter mais de 85 mil mortes só por causa do calor em 2100

As mortes associadas a temperaturas altas em Portugal representaram 0,83% de todos óbitos entre 1998 e 2012 – ou seja, mais de 12 mil pessoas. Mas podem aumentar 1,89% a meio deste século (entre 2035 e 2064) e mais 4,83% no fim do século (entre 2070 e 2099). Este é o pior dos cenários para Portugal, o que, traduzido em números absolutos, significará a meio do século mais de 40 mil mortes só atribuíveis ao calor e, no fim do século, mais de 85 mil mortes. No melhor cenário, o calor provocará cerca de 25 mil mortes a meio e no final do século.