Covid-19: Revelados sinais genéticos claros que indicam maior risco

Mapear a arquitectura genética humana da covid-19 é o título do artigo publicada esta quinta-feira na revista Nature que mostra o resultado da análise de quase 50 mil pessoas com covid-19, com os dados de 46 estudos de 19 países. Os cientistas quiserem procurar as regiões e variantes genéticas que podiam ser associadas com a uma maior susceptibilidade de infecção por SARS-CoV-2 ou maior severidade da doença. Os resultados divulgados agora revelam que foram identificadas 13 novas regiões genómicas associadas a um maior risco. Actualmente o projecto já cresceu, mais que duplicando o número de amostras estudadas.