John McAfee (1945-2021), um pirata nas Caraíbas

Pioneiro na área da cibersegurança e criador do antivírus McAfee, virou o Belize do avesso e tornou-se suspeito de homicídio e narcotráfico. Envolveu-se com prostitutas adolescentes, tentou ser candidato dos libertários à Presidência dos EUA e acabou com a própria vida numa cela de prisão em Espanha, suspeito de burlas com criptomoedas.