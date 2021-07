Procuradora-geral acusada de contornar lei para conseguir nomear líder do MP no Norte

Nove de 18 membros do Conselho Superior do Ministério Público criticaram Lucília Gago por ter forçado a nomeação do procurador regional do Porto, propondo três nomes sabendo que apenas um deles reunia condições para ser escolhido. Procuradora-geral só apresentou currículo do seu favorito

Nove de 18 membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) fizeram questão de deixar por escrito a sua oposição ao comportamento da procuradora-geral da República, Lucília Gago, no processo de nomeação do novo procurador-geral regional do Porto, que tomou posse esta segunda-feira. As declarações de voto, algumas que acusam Lucília Gago de violar o próprio Estatuto do Ministério Público, foram agora publicadas no boletim do próprio CSMP, que resume a reunião realizada a 23 de Junho.