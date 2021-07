Portugal é o país do mundo que mais está a vacinar contra a covid-19

Com a vacinação a acelerar, Portugal demarcou-se não só dos restantes países da União Europeia (UE), mas também do mundo e é, nesta quarta-feira, o que mais doses de vacinas contra a covid-19 administrou por 100 habitantes, numa média a sete dias, revelam dados publicados no site Our World in Data, da Universidade de Oxford.

De acordo com o Our World in Data, Portugal está a administrar 1,7 doses por 100 pessoas, numa média a sete dias. O número coloca Portugal bastante acima da média da União Europeia, que se fixa nas 0,83 doses. A média de doses diárias dadas por 100 habitantes a nível mundial situa-se em 0,44, a sete dias. Os dados já incluem as vacinações desta terça-feira, dia em que se registou um novo recorde de vacinações diárias em Portugal, com mais de 154 mil doses administradas.

Imediatamente a seguir a Portugal entre os países da UE, está a Suécia, com 1,29 doses por cada 100 pessoas. Seguem-se a Espanha (cujos dados mais recentes são de segunda-feira, 5 de Julho) com 1,22 doses, Luxemburgo (1,16) e Holanda (1,04). A Irlanda e a Dinamarca, com dados também de segunda-feira, estão a vacinar a uma velocidade de 1,06 e de 1,02 doses por 100 pessoas, respectivamente. Os restantes países da UE estão a dar menos de 1 dose por 100 pessoas.

Se forem considerados também territórios autónomos, a Gronelândia, uma região autónoma dinamarquesa situada entre o Atlântico Norte e o Oceano Árctico (onde grande parte da superfície terrestre é coberta de gelo e com um número reduzido de habitantes), surge acima de Portugal, com 1,82 doses administradas por 100 pessoas.

Também o Nauru, uma pequena ilha localizada na Oceânia, surge acima de Portugal (com 2,10 doses), mas os dados dizem respeito a 29 de Junho. Em relação ao continente europeu, Portugal figura em segundo lugar, atrás da Islândia, que está a administrar 2,04 doses da vacina por 100 pessoas, diariamente. Contudo, os últimos dados islandeses são de sexta-feira, 2 de Julho.

Os Estados Unidos da América registaram uma quebra no ritmo de vacinações diárias desde de meados de Abril e estão a dar, actualmente, 0,26 doses por 100 pessoas. Já a taxa de vacinação do Canadá é de 1,29, da China é de 1,05, do Brasil é de 0,59, do Reino Unido é de 0,42 e de Israel é de 0,19.

Mais de 830 mil doses administradas na última semana

Só na última semana, foram administradas em Portugal mais de 830 mil doses da vacina contra a covid-19, entre as pessoas que iniciaram a vacinação contra a covid-19 e as que a completaram. Até ao momento, mais de 5,7 milhões de pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose da vacina (5.740.878), correspondentes a 56% da população portuguesa, segundo o relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira. Destas, 36% já têm a vacinação completa (3.720.680).

O esforço de vacinação contra a doença tem sido o foco para travar a propagação da variante Delta em Portugal. A ministra da Saúde enfatizou, esta quarta-feira, numa audição na Comissão de Saúde na Assembleia da República, “o esforço gigantesco” que está a ser feito e pediu a compreensão das pessoas que têm sido obrigadas a esperar em filas para serem vacinadas nos últimos dias. Só nos últimos dois dias foram administradas mais de 297 mil doses de vacinas, um ritmo inédito de vacinação.

No Parlamento, Marta Temido recordou que as metas definidas pela task force para o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal passam por “chegar a meados de Setembro com a vacinação completa de mais de 70% da população e com mais de 90% com uma dose da vacina”.