“Tenho outros negócios, tenho uma boa reforma. Vivo bem.” Frases de Luís Filipe Vieira sobre os seus casos

O presidente do Benfica foi esta quarta-feira detido, mais o seu filho Tiago Vieira e dois empresários da confiança do dirigente desportivo, José António dos Santos (o “rei dos frangos”), e Bruno Macedo, encarregue da intermediação do regresso de Jorge Jesus ao clube da Luz.

“Repito o que já disse, estou de consciência tranquila e, se for condenado, no futuro, em algum dos processos de que nestes dias tanto se fala, serei o primeiro a tomar a iniciativa, saindo pelo meu pé da presidência do Sport Lisboa e Benfica.” Setembro de 2020 aquando da retirada do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Lisboa da Comissão de Honra da lista às eleições do Benfica

“Tenho a noção exacta que estou aqui por ser presidente do Benfica.” Maio de 2021 na comissão de inquérito sobre o Novo Banco

“Do que eu vivo? Tenho outros negócios, tenho uma boa reforma. Vivo bem. Por acaso, ainda agora veio uma coisa curiosa. Ainda foi reforçada a conta com dois milhões e tal de euros que eu recebi do fisco” Maio de 2021 na comissão de inquérito sobre o Novo Banco

“O que é grave nisto são as denúncias que se fazem anónimas que criam suspeições sobre pessoas, sobre pessoas e, nomeadamente, sobre jogadores.” Em Junho de 2018 sobre o processo Mala Ciao

“[Estou de consciência] completamente tranquila. Aliás, já disse a toda a gente que, se porventura alguma vez o Benfica for condenado por corrupção, pedirei imediatamente a demissão. Estou muito à vontade nisso.” Setembro de 2019 sobre o processo e-Toupeira, em entrevista à TVI

“Quem assinou esse contrato deve estar pendurado. Uma pessoa que assinou um contrato deste género deve estar enforcada.” Em Maio de 2021 sobre a venda no Novo Banco ao Lone Star (quem negociou a venda foi o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno)

“Tenho a consciência completamente tranquila, durmo completamente descansado. Não subornei ninguém. O que acontecia na realidade é que o Estado português há mais de dez anos que me devia dinheiro.” Em Outubro de 2020 sobre a operação Lex, em entrevista à TVI

“De certeza absoluta que não há nada a condicionar quem quer que seja ou a prometer o que quer que seja. (…) Se, na realidade, tivessem alguma prova de que havia algo que provava que o Benfica tentou corromper quem quer que seja, de certeza que iam levar os documentos todos ao Ministério Público. Não. O que eles fizeram foi a política do desgaste, do medo, do condicionar, do fazer tudo.” Em Novembro de 2017 sobre buscas relacionadas com o caso dos emails