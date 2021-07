O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi detido, anunciou a RTP e confirmou o PÚBLICO, na sequência das buscas realizadas esta quarta-feira, e que visam além do dirigente desportivo as instalações do clube dos encarnados, o empresário José António dos Santos, conhecido como o “Rei dos Frangos” e a sede do Novo Banco.

Segundo a edição online do jornal Sol, em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução Bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Estão no terreno mais de uma centena de agentes da PSP e da Autoridade Tributária.