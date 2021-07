Encontrado corpo de turista portuguesa que caiu nas cataratas no sudeste do México

O corpo de uma turista portuguesa que caiu nas cataratas de Água Azul, no estado de Chiapas, sudeste do México, foi encontrado na terça-feira por socorristas, segundo fontes da Protecção Civil mexicana.

Erika Liane Tavares, 23 anos, caiu e afogou-se na segunda-feira à tarde nas águas da atracção turística, que se situa a cerca de 64 quilómetros da zona arqueológica de Palenque. O seu corpo foi encontrado já perto do município de Tumbalá, a norte do estado.

Numa declaração, a Protecção Civil estatal relatou que, segundo testemunhas, na segunda-feira à tarde a jovem estava na água, mas entrou numa zona de alto risco e foi arrastada pela corrente.

Segundo os socorristas, a jovem mulher caiu numa fenda de cerca de oito metros de profundidade com fortes correntes de água.

As autoridades explicaram ainda que o corpo e a roupa correspondem aos dados fornecidos pelo seu companheiro, Johans Aigner, de 24 anos e de origem alemã.

Aigner disse que chegaram a Chiapas há dias para visitar San Cristobal de Las Casas, Palenque, Agua Azul e outros locais turísticos.

Durante quase 12 horas os socorristas e voluntários procuraram a jovem sem sucesso, tendo sido só na tarde de terça-feira que os socorristas do município de Tumbalá e das autoridades municipais de Chilón, cidades que partilham a área das Cascatas de Água Azul, resgataram o corpo numa área de vegetação espessa.

Entretanto, a procuradoria-geral do estado de Chiapas indicou que o corpo da jovem mulher seria transferido para o município de Ocosingo, onde será realizada a autópsia e só depois será entregue à família, em coordenação com o consulado de Portugal.

As Cascatas da Água Azul foram declaradas Reserva Natural da Biosfera em 1980. São compostas pelos afluentes dos rios Otulún, Shumuljá e Tulijá.

São um dos destinos turísticos mais importantes do México, uma vez que recebem aproximadamente 700.000 visitantes por ano, de acordo com a administração do centro turístico.