Luís Filipe Vieira e “Rei dos Frangos” alvo de buscas

Estão no terreno mais de cem agentes da PSP e inspectores tributários. Presidente do Benfica e José António dos Santos têm ligações empresariais.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o empresário José António dos Santos, conhecido como o “Rei dos Frangos, estão a ser alvo de buscas no âmbito de uma investigação liderada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal, confirmou o PÚBLICO. As buscas também se estendem às instalações do Benfica.

Segundo a edição online do jornal Sol, em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução Bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Estão no terreno mais de uma centena de agentes da PSP e da Autoridade Tributária, estando as buscas a decorrer ainda na sede do Novo Banco.

A ligação empresarial entre Luís Filipe Vieira e José António Santos foi relevada após a emissão da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela SAD “encarnada”. O “rei dos frangos”, como é conhecido o empresário José António Santos, era o principal beneficiário, podendo encaixar um lucro superior a dez milhões de euros.

Na altura, em declarações ao PÚBLICO, José António Santos, líder do grupo Valouro, classificava um potencial lucro de 11 milhões de euros como “mau negócio”.

“Repare, não estou a dizer que não podia vender [e lucrar com isso]. Podia ser um belíssimo negócio para o Benfica, mas para mim era um mau negócio. Estas acções têm um potencial de valorização muito forte”, afirmaria o empresário, em Fevereiro do ano passado.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) impediu esta operação, considerando que existia “um vício” que afectava a “legalidade da oferta”.

O Benfica anunciou, em Novembro do 2018, uma OPA sobre 28,06% do capital disperso em bolsa. O clube oferecia cinco euros euros por acção, valor que representava um prémio superior a 80%, visto que as acções estavam, na altura da emissão da OPA, a ser comercializadas a 2,76 euros.

José António Santos tinha uma participação que superava os 13%. A maior parte deste capital foi adquirido em Março de 2017, quando José António dos Santos comprou 840 mil acções ao Novo Banco (aproximadamente 7,87% do capital social da SAD), com o preço unitário de 1,05 euros, valor muito abaixo dos cinco euros oferecidos pelo Benfica nesta OPA. O primeiro grande investimento na SAD teve lugar em Março do mesmo ano, quando o presidente da Valouro adquiriu 840 mil acções ao grupo Somague.