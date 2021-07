Covid-19. Portugal regista 3285 casos e oito mortes

Estão internadas 603 pessoas nos hospitais portugueses. Dessas, 130 estão nas unidades de cuidados intensivos, menos três do que no dia anterior. Matriz de risco foi alargada, mas Portugal continua a situar-se na zona vermelha.

Portugal registou, esta terça-feira, mais 3285 casos positivos de covid-19 e oito mortes associadas à doença, de acordo com o último boletim publicado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira. Este é o número mais elevado de casos desde 10 de Fevereiro, quando se registaram 3480 casos — ainda que o número de mortes fosse superior, com 167 vítimas.

No total, já se registaram, desde Março de 2020, 896.026 casos e 17.126 mortes associadas à doença.

Mais 1507 pessoas conseguiram recuperar da doença desde o balanço do último boletim, no total de 838.642 recuperados.

Há 40.258 casos activos, mais 1770 do que no dia anterior — este é o número a que se chega depois de subtraídos o total de mortes e de recuperados ao total de casos.

Estão internadas 603 pessoas nos hospitais portugueses – menos dez do que no último boletim. Dessas, 130 estão nas unidades de cuidados intensivos, menos três do que no dia anterior.

Matriz de risco sofre alterações

A matriz de risco sofreu uma alteração e foi alargada. Portugal continua a situar-se na zona vermelha da nova matriz de risco. De acordo com os últimos dados, o índice de transmissibilidade – ou R(t) – é agora de 1,20 a nível nacional e no continente. Já a incidência é actualmente de 247,3 casos por cada 100.000 habitantes a nível nacional e 254,8 casos por cada 100.000 habitantes no continente.

Trata-se de um ligeiro aumento face aos dados divulgados na segunda-feira, que indicavam um R(t) nacional de 1,19 e no continente de 1,20. Já a incidência era de 224,6 casos de infecção por cada 100.000 habitantes a nível nacional e 231,0 casos no continente. De acordo com esses dados – actualizados às segundas, quartas e sextas – o país situava-se no quadrante vermelho da antiga matriz de risco, que estava dividida em quatro.

Foto A matriz de risco desta segunda-feira, apenas com quatro zonas

Lisboa e Vale do Tejo soma sete das oito mortes

Lisboa e Vale do Tejo regista 52,2% dos novos casos — foram 1717 casos registados nas últimas 24 horas — e sete dos oito óbitos. O Norte foi a segunda região onde se registaram mais casos, quase 25% do total nacional, ou 821 casos.

No Centro, houve registo de uma morte e 290 casos. No Algarve foram 321 novos casos e no Alentejo foram 75.

Na região autónoma dos Açores registaram-se 37 novos casos e na da Madeira foram 24.